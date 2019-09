JUVENTUS EMRE CAN FIORENTINA / Da escluso eccellente a protagonista in campo. Dopo il taglio dalla lista della Juventus per la prima fase della Champions League e lo sfogo (con successivo dietrofront) dal ritiro della Germania, Emre Can potrebbe ritrovarsi titolare nella trasferta di domani pomeriggio al 'Franchi' contro la Fiorentina.

Maurizio- alla prima ufficiale in panchina - starebbe infatti pensando di concedere una chance dal 1' all'ex centrocampista del Liverpool come riporta 'Tuttosport'.

Emre Can potrebbe spuntarla sul connazionale Khedira, con quest'ultimo a riposo in vista dell'incrocio Champions della prossima settimana nella tana dell'Atletico Madrid. Un'occasione certamente da non fallire per il numero 23 se veramente dovesse indossare una maglia da titolare, con l'obiettivo di sovvertire le gerarchie e guadagnarsi un posto di primo piano nello scacchiere di Sarri nonostante le voci per un possibile addio nella finestra di gennaio.