Napoli, Koulibaly: "Vinceremo lo scudetto. Il mercato? E' strano"

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / "Vinceremo lo scudetto". Ne è sicurissimo Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, che ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere dello Sport'. "Ci crediamo, la sconfitta di Torino non ha lasciato tracce. Il campionato è appena iniziato. L'autogol? Mi è passata in fretta. La gente a Napoli mi ha aiutato ad addolcire quella giornata. Napoli non ti tollera, ti ama, lo vedo nella quotidianità.

Il razzismo va sconfitto con leggi dello Stato, servono provvedimenti duri come le espulsioni, anche a vita, dagli stadi, altrimenti le minoranze potrebbero moltiplicarsi. Non sono riuscito a capire perché degli atteggiamenti nei miei confronti a Milano e a Roma e non riesco a farmene una ragione quando capita ad altri, come aha rifiutato 100 milioni per me? Ha fatto male (ride, ndr). Ora sarebbe più ricco, ma lo ha fatto perché mi vuole bene. Dite che valgo 150 milioni? Questa è buona, ma il mercato è così, è strano".