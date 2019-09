CAGLIARI NAINGGOLAN / Il Cagliari deve fare i conti con l'infortunio di Radja Nainggolan: il centrocampista belga ha accusato un problema al polpaccio e non ci sarà contro il Parma alla ripresa del campionato.

Oltre alla gara in programma domenica pomeriggio,potrebbe dover rinunciare all'ex Roma ed Inter per più tempo: a rischio anche la trasferta di Genova contro i rossoblu di. Qualcosa di più se ne saprà nei prossimi giorni quando per il belga arriveranno gli esiti degli esami e si capiranno con precisione i tempi di recupero.