CEBALLOS AUBAMEYANG CRISTIANO / Dani Ceballos, calciatore dell'Arsenal in prestito dal Real Madrid, si è già ambientato tra i Gunners. Nel corso di un'intervista ai microfoni del 'The Guardian', lo spagnolo ha elogiato il gruppo che ha trovato a Londra: "Siamo una squadra molto forte e compatta, e i tre davanti fanno davvero la differenza".

Soffermandosi sugli attaccanti, l'ex obiettivo del Milan ha aggiunto: "Aubameyang può essere paragonato a Cristiano Ronaldo quand'era al Real Madrid per la sua voglia di giocare vicino alla porta, vive per far gol, è fondamentale per noi. Pépé è molto diretto, mentre Lacazette per me è il migliore. Se è al 100%, ci dà tantissimo".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!