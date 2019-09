JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La Juventus e il Real Madrid hanno a lunga inseguito Paul Pogba la scorsa estate e il francese continua ad essere un obiettivo monitorato dalle due società.

Il presidente blancos parlando nel corso di una riunione con i soci ha spiegato il motivo per il quale l'ex bianconero non è arrivato al Bernabeu: "Ci abbiamo provato per anni cone non hanno mai voluto cederlo e lo stesso è successo con Pogba" le parole del numero uno delle merengues.ha continuato rispondendo anche su: "Non ce li vendono. Certo, ci piace un francese di cui si parla e ci proveremo... Ma non lo vendono". Risposta anche sulla cessione di Marcosall'Atletico ("Ha voluto lui andare via a titolo definitivo") e sulla scorsa stagione: "Bisogna saper fare autocritica ma andare dare valore a tutto quello che e' stato vinto, come 4 Champions. Altre squadre hanno cercato di vincerla la scorsa stagione e non ci sono riuscite".