JUVENTUS ALEX SANDRO INTERVISTA / Alex Sandro, intervistato in Brasile ai microfoni di Raiam Santos, ha parlato dei suoi esordi come calciatore ai tempi dell'Atletico Paranaense. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da 'Sky Sport': "Guadagnavo solo 100 dollari al mese, ma il club mi offriva tutto e ne spendevo solo 50.

La mia prima grande vittoria fu riuscire a risparmiare 300 dollari e darli ai miei genitori, che li usarono per ridipingere la facciata della nostra casa". Oggi il terzino bianconero vive una vita completamente diversa, ma non dimentica le sue origini: "Esco con la mia famiglia e spendoo 300, 400 euro in una sera. Poi mi chiedo a quanti reais brasiliani equivalgano e mi sento un po' in colpa".

