Fiorentina-Juventus, ci siamo: esordio per Sarri!

FIORENTINA JUVENTUS SARRI / Al 'Franchi', in occasione di Fiorentina-Juventus, Maurizio Sarri farà finalmente il suo esordio sulla panchina bianconera.

Rimessosi dalla polmonite che non gli ha permesso di assistere sul campo alle prime due gare contro, il tecnico toscano, così come si apprende dal sito ufficiale del club piemontese, parlerà domani in conferenza stampa alle ore 12.30 e dirigerà regolarmente la squadra sabato alle ore 15 nel primo anticipo della terza giornata.