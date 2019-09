Calciomercato Milan, rinnovo per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI RINNOVO / In casa Milan si pensa al rinnovo di Donnarumma ma non solo. L'interesse del club è quello di blindare anche altri giovani pronti ad esplodere, come Daniel Maldini.

Il fantasista, figlio di Paolo, richiesto da diverse squadre, soprattutto in, alla fine è rimasto in rossonero e adesso - come riportano i colleghi di 'La Gazzetta dello Sport' - è pronto il rinnovo, fissato in agenda per metà ottobre.