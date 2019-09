Psg, Neymar si allena in gruppo: rientro vicino

PSG NEYMAR / Dopo gli impegni con la sua nazionale, Neymar è tornato in Francia per mettersi a disposizione del Psg.

Il brasiliano ha svolto l'allenamento odierno in gruppo, il reintegro in rosa è dunque praticamente cosa fatta e sabato, in occasione del match con lo, diventa più probabile la sua presenza nell'elenco dei convocati. Si intravede la fine del gelo tra il giocatore e la società, dopo la volontà espressa questa estate di tornare al