Calciomercato Juventus, colpo Eriksen: l'annuncio di Pochettino

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / Eriksen è il calciatore più discusso del momento. Il centrocampista danese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: una situazione questa che lo ha reso ancora più appetibile dai grandi club, pronti a prenderlo a parametro zero. Il rinnovo con il Tottenham è sempre più lontano e fra pochi mesi potrà scegliere l'offerta migliore.

A volerlo sono davvero in tanti: in Italia piace ae soprattuttoma bisognerà fare i conti con ile le spagnolo Atletico,. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Al momento, però, a godersi le prestazioni di Eriksen è"E' sempre stato felice qui. Certamente, ognuno di noi ha i propri obiettivi e le sfide - si legge su 'SkySports' - E' un giocatore così importante per noi, lo apprezziamo molto. Lui è felice e se può giocare, lo farà..."