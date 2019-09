CALCIOMERCATO SAMPDORIA DI FRANCESCO / Inizio di stagione davvero in salita per la Sampdoria e per Eusebio Di Francesco. Zero punti in classifica e due sconfitte pesantissime contro Lazio e Sassuolo, che aprono già le prime incognite sul percorso del tecnico in blucerchiato. E alle porte c'è il match durissimo contro il Napoli.

Una sfida già delicata, per la quale il club blucerchiato ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, la seguente decisione: "Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed Eusebio Di Francesco, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara".