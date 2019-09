Calciomercato Sampdoria, Menez nella Capitale

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MENEZ FC PARIS / JeremyMenez è tra i calciatori svincolati più appetibile del momento.

L'esterno d'attacco ex Milan è libero dopo l'avventura alL'ipotesi italiana - nei giorni scorsi si è parlato di Sampdoria - sembra svanire: come riporta 'Le Parisien', Menez avrebbe incontrato i dirigenti del, squadra che milita in. L'ostacolo maggiore per il ritorno in Francia dell'attaccante sembra legato all'ingaggio