CALCIOMERCATO INTER ASAMOAH RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 2021 - Kwadwo Asamoah ha iniziato alla grande la sua seconda annata con la maglia dell'Inter.

Con l'arrivo in panchina di Antonio, suo ex allenatore ai tempi delladal 2012 al 2014, il ghanese ha messo in mostra tutte le sue qualità, tanto che già si parla di un possibile prolungamento contrattuale, quello attuale è in scadenza nel 2021, di un'ulteriore stagione. Al momento, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it non si registrano movimenti a riguardo. Tra le parti il rapporto è ottimo e sicuramente se ne parlerà, ma più avanti nel corso della stagione. La volontà di andare avanti insieme c'è, ma ad oggi non si è ancora discusso di un eventuale nuovo accordo. Vi terremo aggiornati.