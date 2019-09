INTER MILAN SAN SIRO / È corsa a due tra il colosso statunitense Populous e l'accoppiata italoamericana Manica-Progetto Cmr per il progetto del nuovo 'San Siro'.

È quanto riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che in un approfondimento dedicato alla futura nuova casa diha fatto il seguente punto della situazione: il sindaco Beppedovrà pronunciarsi entro il 10 prossimo ottobre sulla domanda di dichiarazione di pubblico interesse presentata dai due club e ha già invitato le società a condividere i progetti con i cittadini. Presentazione che le due società stanno pianificando per il prossimo 24 settembre. Secondo gli esperti Populous - che può vantare tra i propri progetti 'Wembley', il 'Da Luz' di Lisbona e il nuovo stadio del- è in netto vantaggio nei confronti di Manica-Progetto Cmr, che ha invece una storia molto più recente e ideato i concept per la futura 'Cagliari Arena' e per il nuovo stadio di. Fonti vicine a Inter e Milan, però, parlano di partita ancora piuttosto aperta. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.