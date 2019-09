Genoa, Gumus già in partenza? Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO GENOA GUMUS - La scorsa estate il Genoa è riuscito a mettere a segno un bel colpo strappando Sinan Gumus a parametro zero al Galatasaray. Dopo un buon precampionato ricco di gol che hanno attirato l'attenzione di altri club di Serie A, tuttavia, il 25enne attaccante tedesco di origini turche attende ancora di fare il suo esordio in campionato.

La scelta del tecnicodi puntare sul modulo 3-5-2 non favorisce l'esterno offensivo nativo di Pfullendorf che spera di avere una chance già a partire dal lunch match di domenica contro l'. In ogni caso, dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it , arrivano smentite sui rumors circolati in questi giorni secondo cui il Genoa starebbe già pensando di cedere. Nonostante le tante offerte dall'Italia e dall'estero, ad oggi il club rossoblu non sta valutando la sua partenza. Gennaio è ancora lontano ed è presto per emettere giudizi.