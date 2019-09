CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / La telenovela legata al futuro i Christian Eriksen sembra aver registrato un nuovo colpo di scena. Il centrocampista lascerà con ogni probabilità il Tottenham a fine stagione a parametro zero ma non dovrebbe andare al Real Madrid, club che lo ha seguito molto in estate.

Secondo quanto affermato dal portale iberico 'Don Balon' infatti, il danese si sarebbe letteralmente stufato di aspettare gli spagnoli e avrebbe cominciato a guardare con sempre maggiore interesse in casa della Juventus. Tra le parti ci sarebbero stati già i primi approcci, sintomo di una situazione che potrebbe evolversi a gennaio per concretizzarsi in estate.

