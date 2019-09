CALCIOMERCATO GUIDOLIN / Non solo Sanchez e la Serie A.

Nella lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' Francesco Guidolin ha anche parlato del suo futuro, annunciando in chiusura: "Le offerte non mancano, ma serve qualcosa di stimolante". L'ex Palermo, Udinese e Swansea resta alla finestra in attesa di una chiamata per il ritorno in panchina.