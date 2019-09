Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 3a giornata

FANTACALCIO SERIE A 3A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Terminata la sosta, ritorna la Serie A e ritorna il Fantacalcio. I fantallenatori sono pronti a darsi battaglia dopo un weekend di pausa. La terza giornata inizia subito col botto con Fiorentina-Juventus, una grande classica del nostro calcio. Spazio poi a Napoli-Sampdoria e Inter-Udinese. La domenica si apre con Genoa-Atalanta, lunch match delle 12:30, mentre alle 18 tocca alla Roma ospitare il Sassuolo di De Zerbi. In serata c'è il Milan, ospite del Verona mentre, a chiudere la giornata, ci penserà il Torino in casa con il Lecce. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 3a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 3a giornata

Fiorentina-Juventus sabato ore 15

⚡Hot: Szczesny è pronto a parare tutto nella sfida del Franchi, ma occhio alla voglia di riscatto di Federico Chiesa

⛔Not: Una sfida complicata per de Ligt

⚽Sorpresa: Se schierato, Sottil può riservare sorprese

Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery

Juventus(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Napoli-Sampdoria sabato ore 18

⚡Hot: Mertens vuole riscattare la prestazione non esaltante dello Stadium, occhio anche a Callejon

⛔Not: Rigoni da titolare non ci convince

⚽Sorpresa: Altro bonus per Di Lorenzo?

Napoli(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Lozano; Mertens

Sampdoria(4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Rigoni

Inter-Udinese sabato ore 20.45

⚡Hot: Lukaku è la certezza del vostro sabato sera, così come De Paul lo è per l'Udinese

⛔Not: Jajalo potrebbe ricevere un cartellino di troppo

⚽Sorpresa: Attenzione a Godin nella sua prima da titolare

Inter(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez

Udinese(3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna

Genoa-Atalanta domenica ore 12.30

⚡Hot: Radu e Gollini possono disputare una grande partita.

Bene anche Schone⛔Not: Gosens non ci convince⚽Sorpresa: Attenzione alla crescita di Romero, dopo un inizio non proprio al topRadu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, KouamèGollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Brescia-Bologna domenica ore 15

⚡Hot: Sansone e Orsolini sembrano i più continui della squadra felsinea

⛔Not: Bani, se schierato, può soffrire

⚽Sorpresa: Joronen centrerà la terza super prestazione?

Brescia(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Matri

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Parma-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Gervinho è caldo, Kulusevski-Castro da bonus!

⛔Not: Olsen dovrà convincerci parecchio per essere consigliato!

⚽Sorpresa: Col cambio di ruolo, Nainggolan può portare subito punti

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Cigarini, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone

Spal-Lazio domenica ore 15.00

⚡Hot: Immobile non vuole fermarsi, Correa-Di Francesco seconde punte d'assalto!

⛔Not: Felipe, il malus è dietro l'angolo

⚽Sorpresa: A caccia del primo gol stagionale, Milinkovic-Savic non può deludere!

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile

Roma-Sassuolo domenica ore 18.00

⚡Hot: partita da bonus! Mkhitaryan fin da subito! Dzeko-Caputo: arrivano i gol!

⛔Not: meglio testarlo, Smalling alla prima fuori!

⚽Sorpresa: Occhio al classico gol dell'ex, Defrel vuole stupire, anche dalla panchina

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Lo. Pellegrini, Veretout; Mkhitaryan, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga



Verona-Milan domenica ore 20.45

⚡Hot: Piatek non può restare a secco ancora! Calabria-Zaccagni si possono schierare!

⛔Not: Kumbulla stavolta può entrare in difficoltà

⚽Sorpresa: Romagnoli, da corner può metterci lo zampino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek

Torino-Lecce lunedì ore 20.45

⚡Hot: Belotti è partito alla grande! Bonifazi-Lucioni da corner!

⛔Not: Gabriel rischia un'altra goleada

⚽Sorpresa: Subito Verdi, di destro o di sinistra: l'ex Napoli può subito prendersi il Toro!

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Verdi

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio