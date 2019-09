INTER GUIDOLIN SANCHEZ / Sabato contro l'ex Udinese potrebbe essere l'occasione giusta per l'esordio con la maglia dell'Inter di Alexis Sanchez. Francesco Guidolin, suo ex allenatore ai tempi in cui militava nella squadra friulana, applaude l'ingaggio del cileno da parte die nerazzurri: "Secondo me nel periodo fra il Barcellona e i primi anni all'Arsenal, Sanchez era fra i primi dieci giocatori al mondo e con Conte può tornare a quei livelli - ha detto il tecnico a 'Tuttosport' - Sanchez è il giocatore che mancava all'Inter perché è abile fra le linee, sa saltare l'uomo e creare la superiorità.

Inoltre sa dialogare con i compagni come un centrocampista e aiutare in fase di non possesso. E' completo, ma deve tornare quello di due anni fa".

Guidolin si sofferma anche sulla lotta scudetto: "Juventus, Napoli e Inter favorite? Dovessi dire le prime tre a fine campionato, sì, direi loro, però può succedere di tutto, siamo all'inizio. E secondo me le due romane sono forti, possono provare a inserirsi: la Lazio ha un organico che può dare continuità al percorso e al progetto creato dalla società negli anni scorsi, la Roma si è rinforzata e ha una grande rosa. La Juventus resta sempre la favorita numero uno, ma l'impressione è che soprattutto l'Inter sia un po' più vicina".