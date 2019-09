INTER JUVENTUS ROMA BRUNO GUIMARAES / Otto e mezzo. No, non stiamo parlando di un noto programma televisivo, ma del voto assegnato dai maggiori organi di stampa a Bruno Guimarães nella finale di andata di Copa do Brasil, disputata nella notte italiana. Protagonista di una partita eccellente in mediana, il centrocampista ventunenne ha anche segnato l'unico gol dell'incontro, consentendo all'Athletico Paranaense di giocare il ritorno in casa dell'Internacional in vantaggio di un gol. Già da tempo, diverse squadre europee stanno monitorando le prestazioni dI Bruno.

(già dai tempi di Monchi) lo hanno seguito a lungo, ma i club che hanno avuto contatti più concreti sono sicuramente loe il

A tal proposito, secondo 'globoesporte.com', questa notte ad ammirare sugli spalti la prestazione del calciatore c'era un osservatore del club londinese, ma non solo. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it anche un emissario di Leonardo e del Psg era presente all'Arena da Baixada per osservare da vicino il ragazzo. Con una clausola rescissoria vicina ai 40 milioni di euro, il club rossonero molto difficilmente prenderà in considerazione offerte tanto inferiori a questa cifra. Durante l'ultima finestra di mercato, il ventunenne con passaporto comunitario ha rifiutato una proposta dello Shanghai Shenhua, disposto ad attivare la clausola pur di portarlo in Cina.