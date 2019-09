CALCIOMERCATO BOLOGNA DIAMANTI / Alessandro Diamanti manda un messaggio a Mihajlovic. Doppio ex di Bologna e Brescia, che si sfideranno in campionato, l'attuale giocatore del Western United ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: "Se la potessi giocare con il Bologna, sì, perché al Bologna sono molto più legato. Mihajlovic? Non ho parole per sottolineare la sua grandezza, la bellezza dei suoi pensieri e dell’esempio che ha dato a tutti noi.

Io vorrei essere un giocatore del Bologna, e invidio tutti loro per questo, per potergli dare tutto me stesso ogni giorno negli allenamenti e la domenica in partita, perché una persona come Sinisa merita l’amore e la riconoscenza del mondo - le sue parole al 'Corriere dello Sport' -? Credimi, lo dico con grandissima serenità. Breda ha fatto le sue scelte, ritenendo che la squadra potesse crescere di più e sapesse prendersi maggiori responsabilità senza di me. Poi in fondo è vero, quando hai Alino finisci per dargli sempre la palla, con la speranza che possa costruirti qualcosa".