NAPOLI SAN PAOLO SPOGLIATOI DE MAGISTRIS / Proseguono le scintille tra il Napoli e i resposabili del 'San Paolo'. Attraverso un video su Twitter, la società ha mostrato le condizioni degli spogliatoi, oggettivamente impresentabili quando mancano due giorni alla sfida contro la Sampdoria.

Interpellato sulla spinosa questione, il sindacoha rilasciato alcune dichiarazioni: "Lo spogliatoio del Napoli è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l'impegno: entro sabato sarà messo in regola - le sue parole a Radio CRC - Questa situazione non può che mettere in evidenza le competenze: lo Stadio è sotto l'amministrazione del Comune, lo spogliatoio, invece, è responsabilità della Regione. Questo è un tema che riguarda Basile, De Luca e De Laurentis".