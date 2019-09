NAPOLI SPOGLIATOI SAN PAOLO ANCELOTTI / Polemiche infinite sulle condizioni dello stadio 'San Paolo' a pochissimi giorni dalla sfida di campionato tra Napoli e Sampdoria.

La società, tramite un video postato sul suo profilo Twitter, ha mostrato il cantiere aperto ancora presente negli spogliatoi, che secondo le versioni date dai responsabili dei lavori dovrebbe essere a norma entro domani. Ieri, attraverso una nota ufficiale, Carloha parlato con parole dure: "In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l'inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori".