LAZIO LOTITO / Claudio Lotito felice del suo momento alla Lazio. Il presidente, mandando un messaggio ai tifosi, ha parlato anche delle sue sensazioni: "Sento il riconoscimento da parte della gente, ora si dice “allora Lotito tutti i torti non li aveva”, le crescite sono graduali. C’è un clima familiare nella Lazio, tutti insieme possiamo raggiungere grandi traguardi - le sue parole riportate dal 'Corriere dello Sport' - Vedo un clima completamente diverso. La Lazio è una casa dove c’è l’orgoglio dell’appartenenza, adesso c’è la responsabilità di tradurre in risultati ciò che la società sta facendo. L’ammodernamento di Formello, gli investimenti, tutto questo lo sto facendo per dare risposte e per poter dire “venite qui, c’è una grande casa che vi accoglierà!”.

Una casa con le capacità di accoglienza massima che esistono in questo settore. Spero che tutto questo, col tempo, ci permetterà di raggiungere i traguardi che tutti vorrebbero che raggiungessimo e sono convinto che raggiungeremo".

IL FUTURO - "Spero che la Lazio riesca ad esprimere le potenzialità che ha, può confrontarsi alla pari con tutti, deve confermarlo sul campo. I risultati dipendono, purtroppo, anche da fattori imponderabili, il derby è la dimostrazione di ciò che ho detto - prosegue Lotito - Questo dev’essere un ulteriore sprone per essere più determinati. Solo con la compattezza e attraverso lo spirito di gruppo si possono raggiungere traguardi. E’ compresa la tifoseria, l’ambiente deve rappresentare il dodicesimo uomo in campo. Se i tifosi creano un clima favorevole, di passione, di sostegno autentico, nel rispetto delle regole, possono fare la differenza".