JUVENTUS RAMSEY FIORENTINA / Torna il campionato dopo la pausa delle nazionali, con la Juventus che sarà impegnata sabato pomeriggio nella trasferta del 'Franchi' contro la Fiorentina. Una sfida sempre attesissima soprattutto dal popolo viola e dove con molta probabilità si registrerà l'esordio ufficiale sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri.

Il tecnico bianconero ha smaltito la polmonite - che non gli ha permesso di essere presente per le gare con Parma e Napoli - e da questa settimana è ritornato a dirigere per intero le sedute d'allenamento alla Continassa.

Oltre a Sarri la squadra campione d'Italia ritroverà anche Aaron, che sembra essersi lasciato alle spalle gli acciacchi fisici che ne hanno rallentato la preparazione pre-campionato. Il gallese dovrebbe figurare nella lista dei convocati per Firenze , partendo dalla panchina per eventualmente giocare uno spezzone di partita nella ripresa.

Un jolly prezioso per lo scacchiere di Sarri, visto che Ramsey oltre al ruolo di mezzala può essere impegnato anche da trequartista o attaccante esterno del tridente offensivo. L'ex Arsenal, ufficializzato lo scorso febbraio e arrivato a parametro zero a Torino, finora è sceso in campo soltanto nel secondo tempo dell'ultima amichevole pre-campionato contro la Triestina.