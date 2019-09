INTER CRESPO LAUTARO / Protagonista assoluto con la maglia dell'Argentina, Lautaro Martinez torna a Milano per conquistarsi un posto di rilievo anche nello scacchiere di Antonio Conte. Marotta ed Ausilio lavorano al rinnovo con l'Inter del giovane attaccante, recentemente accostato in particolare al Barcellona. Hernan Crespo 'blinda' in nerazzurro il connazionale: "Aveva ragione Veron.

Mi aveva detto che non gli mancava nulla per sfondare in Serie A. Io avevo qualche dubbio, ma poi l'ho studiato e devo ammettere che siamo di fronte a un attaccante di sicuro avvenire. Lasciamolo tranquillo e facciamolo crescere: avremo delle soddisfazioni - spiega Crespo a 'La Gazzetta dello Sport' - LInter la freccia in più ce l'ha in panchina:è un fenomeno assoluto. Se Lautaro lo segue, lo ascolta, si applica e lavora come un matto, potrà diventare un grandissimo campione. Conforma una coppia perfetta".