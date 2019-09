CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA MILENKOVIC / Dopo la pausa per le Nazionali, torna con prepotenza il campionato di Serie A. Tra sfide storiche e derby accesi, ci attendono 20 giorni di pura adrenalina che potrebbero regalare nuovi spunti anche in chiave mercato. Si parte sabato pomeriggio con la Juventus, di scena in toscana contro la nuova Fiorentina targata Commisso. Con l'obiettivo di dar seguito al buon inizio di stagione, la società campione d'Italia potrà avere anche nuove risposte su alcuni talenti presenti nella rosa avversaria.

Calciomercato Juventus, da Chiesa a Milenkovic: occhi sulla Fiorentina

In molteplici, infatti, saranno gli osservati speciali di Fiorentina-Juventus: clicca qui per restare aggiornato.

Dopo averlo seguito lungamente in estate, la Juventus ha provato anche negli ultimi giorni disponibili a prendere Federico Chiesa. Almeno in questa sessione, il muro eretto da Commisso si è rivelato invalicabile, ma qualcosa potrebbe cambiare a fine stagione. Così, l'appuntamento di sabato darà alla dirigenza della Juve la possibilità di osservare più da vicino il talento italiano, che già aveva dato il suo gradimento ai bianconeri. Tra i difensovi viola, altri profili seguiti da tempo da Paratici sono il 21enne Milenkovic e il 22enne Lirola, i quali, salvo imprevisti, saranno tra i titolari della prossima sfida. Infine, sempre attenta ai giovani nostrani, la società torinese potrebbe mettere nel mirino altresì il difensore Ranieri, il centrocampista Castrovilli e l'attaccante Sottil, questi ultimi due tra i migliori in campo nel match di esordio contro il Napoli. Tra campo e mercato, la Juve resta vigile e vaglia un nuovo colpo dalla Fiorentina.