BRESCIA TONI BALOTELLI / Mario Balotelli a Brescia per rilanciarsi e magari conquistare una maglia azzurra per Euro 2020.

Sul ritorno in Italia dell'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City si è soffermato Lucasulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport': "Brescia è casa sua. Non dico che non possa sbagliare, ma è nel contesto giusto per fare qualcosa d'importante - spiega l'ex bomber e campione del mondo - Alla Nazionale non ci deve nemmeno pensare, quella viene dopo. Per arrivarci deve prima fare bene con il Brescia. Segnare e salvarsi. Il resto verrà da sé".