BARCELLONA JUVENTUS MESSI NEYMAR / Si è conclusa con un nulla di fatto la telenovela sul possibile ritorno al Barcellona di Neymar. L'asso brasiliano è rimasto al Paris Saint-Germain malgrado gli assalti del sodalizio blaugrana, con l'attaccante accostato anche a Real Madrid e Juventus. Leo Messi non nasconde un po' di amarezza per il mancato ingaggio dell'ex compagno: "Mi sarebbe piaciuto un ritorno di Neymar al Barça.

Sinceramente, non so dire se il Barcellona abbia fatto tutto il possibile per il suo acquisto: con il PSG non è facile trattare - ha sottolineato il fuoriclasse argentino in un'intervista al quotidiano 'Sport' - A livello calcistico, Neymar è uno dei giocatori più forti al mondo. Con lui in squadra, anche a livello di immagine e sponsor, il club avrebbe fatto un salto enorme. Nello spogliatoio non abbiamo mai chiesto l'arrivo di Neymar, abbiamo solamente espresso la nostra opinione. Abbiamo comunque una squadra competitiva, spettacolare. Non sono arrabbiato: possiamo vincere su ogni fronte anche senza Neymar".