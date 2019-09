Women's Champions League, Juventus ko: il Barcellona si impone 2-0

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS WOMEN BARCELLONA / Juventus Women ko nell'andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Le bianconere cadono ad Alessandria in un 'Moccagatta' in festa contro le vice-campionesse d'Europa in carica del Barcellona.

Decidonocon un gol per tempo. L'impresa della squadra di Ritasi fa così ancora più complicata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo