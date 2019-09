INTER LAUTARO MARTINEZ MESSI BARCELLONA / Lautaro Martinez con Messi al Barcellona. Alberto Yaque, agente dell'attaccante argentino, spaventa i tifosi dell'Inter: "Sarebbe bello vederlo giocare con Messi al Barça. - ha affermato il procuratore alla radio '947 Club Octubre' - È stato molto bello vederlo giocare così rilassato e felice. Lo vedo felice in Nazionale, da quando gioca nelle giovanili.

Ha un controllo orientato impressionante ed è molto difficile per ogni difensore marcarlo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Yaque ha poi rivelato: "Prima di arrivare all'Inter gli ho detto che l'adattamento al nuovo campionato non gli sarebbe costato tanto, quello che si propone di fare lo realizza. Non è facile entrare a 'San Siro' come se fosse il proprio cortile di casa". L'entourage del 22enne è però al lavoro con l'Inter per il rinnovo del contratto. La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del 'Toro' ed è pronta a blindare il giocatore. I tifosi, almeno per ora, possono dormire sonni tranquilli.