CLAUDIA NAINGGOLAN / Claudia Nainggolan esce allo scoperto sui social.

La moglie del centrocampista del, che sta combattendo contro un tumore, ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: "Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo".