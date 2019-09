Juventus, verso la Fiorentina: finalmente Ramsey, fuori un big

FIORENTINA JUVENTUS FORMAZIONI / La Juventus scopre Aaron Ramsey. Uno dei grandi colpi dell'ultima estate di mercato, dopo l'infortunio è finalmente pronto a mettersi a disposizione dei bianconeri e in vista della partita di sabato pomeriggio (ore 15) in casa della Fiorentina dovrebbe salvo sorprese essere convocato per la prima volta in stagione.

Con lui dentro, però, finirà fuori dalla lista un altro big della lunga rosa juventina, conprincipale indiziato dopo l'esclusione anche dall'elenco per la Champions League. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.