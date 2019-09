Calciomercato, svolta Ben Arfa? Contatto per il grande ritorno

CALCIOMERCATO BEN ARFA / Un fulime a ciel sereno. Il Marsiglia perde la sua stella Florian Thauvin, infortunatosi alla caviglia e costretto ad un intervento che lo terrà fermo probabilmente qualcosa come cinque mesi.

Un problema enorme per la formazione allenata da Andréche per correre ai ripari potrebbe rivolgersi al mercato degli svincolati dove spicca un grande ex. Si tratta di Hatem, genio ribelle classe '87 che ha vestito la maglia del club francese prima di volare al Newcastle e poi di nuovo in prestito. Libero da vincoli contrattuali dopo l'avventura al Rennes, secondo il transalpino 'Foot01' Ben Arfa sarebbe stato contattato proprio nelle ultime ore dall'OM che ne starebbe dunque valutando l'ingaggio d'emergenza.