FIORENTINA PRADE' PEDRO / Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Pedro Guilherme, ha preso la parola anche Daniele Pradè, ds della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci avete chiesto a gran voce per tutto il mercato una punta.

E' stata un'operazione lunga e difficile, senza l'appoggio del procuratore trattare diventa impossibile. Con lui ein attacco siamo a posto così, sono due punte giovani che potranno crescere insieme a. Simeone era un attaccante molto forte, se non avesse avuto la giusta proposta sarebbe rimasto con noi. Adesso sta a Pedro mostrare cosa sa fare, è un attaccante moderno, che vive per il gol. Sa come far male in area, era quello che ci serviva".