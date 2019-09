DIRETTA ROMA SASSUOLO FORMAZIONI / Dopo aver fallito l'appuntamento con i tre punti nelle prime due giornate di Serie A, Paulo Fonseca tenterà di centrare la sua prima vittoria ufficiale in giallorosso. In programma alle 18, Roma-Sassuolo rischia di diventare un crocevia molto importante per l'avvio di stagione romanista. Galvanizzati dal roboante 4-1 contro la Sampdoria, gli ospiti punteranno sull'ottimo stato di forma di Domenico Berardi, reduce da una tripletta.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SASSUOLO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Sassuolo (4-3-1-2) - Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi; Caputo, Defrel. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9*; Bologna 7* Juventus 7*; Torino 6, Napoli 6*, Atalanta 6*; Genoa 4*, Lazio 4*, Verona 4; Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3*, Cagliari 3*, Milan 3, Udinese 3*, SPAL 3*; Roma 2; Fiorentina 1*; Lecce 0, Sampdoria 0*.

*Una gara in più