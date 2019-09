DIRETTA SPAL LAZIO FORMAZIONI / Reduci da due sconfitte consecutive, Petagna e compagni sono attesi oggi da un impegno molto proibitivo. Alle 15 è in programma il fischio d'inizio di Spal-Lazio. Con quattro punti in classifica, gli ospiti sperano di riscuotere il credito con la fortuna accumulato nel derby pre sosta, quando i biancocelesti sono stati fermati anche da quattro legni. Gara particolare per Lazzari, che torna al Mazza da avversario dopo aver vissuto gli ultimi sei anni a Ferrara.

Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-LAZIO

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Semplici



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9*; Bologna 7* Juventus 7*; Torino 6, Napoli 6*, Atalanta 6*; Genoa 4*, Lazio 4*, Verona 4; Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3*, Cagliari 3*, Milan 3, Udinese 3*, SPAL 3*; Roma 2; Fiorentina 1*; Lecce 0, Sampdoria 0*.

*Una gara in più