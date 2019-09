Valencia, UFFICIALE: Celades nuovo allenatore

CALCIOMERCATO VALENCIA CELADES / Si consuma il ribaltone in casa Valencia. Dopo l'esonero, di qualche ora fa, di Marcelino, gli spagnoli hanno ufficializzato il nuovo tecnico.

E' Albert, che, come si apprende dai canali del club, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Raccoglie l'eredità di Marcelino, che in estate aveva avuto ripetute frizioni con il presidente, a causa di una sessione di mercato ritenuta non in linea con le proprie aspettative.