SONDAGGIO CM.IT - Serie A, classifica stipendi allenatori: tifosi 'sorpresi' dal maxi-ingaggio di Conte

SONDAGGIO CM.IT SERIE A STIPENDI ALLENATORI / Grandi allenatori per una grande Serie A. E di conseguenza, anche grandi ingaggi. Chiuso il calciomercato ed in attesa di tornare in campo, è tempo di primi bilanci ed analisi dopo l'estate di grandi rivoluzioni.

Nella giornata di oggi si è parlato molto della classifica degli stipendi degli allenatori e dunque nel consueto sondaggio di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers su Twitter di votare quale ingaggio li sorprende di più tra i top allenatori italiani. Il risultato, è che il 54% dei votanti ha puntato sugli 11 milioni di euro diall'Inter, mentre da lontano seguono i 5,5 milioni dialla Juventus (16%), i 5 dial Napoli (15%) e dunque i 2,5 dial Milan (14%).