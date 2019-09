BOCA JUNIORS BURDISSO DE ROSSI TOTTI / Totti e De Rossi di nuovo insieme? Non in campo, ma probabilmente uno sul terreno di gioco e l'altro in tribuna, almeno per una sera.

L'ipotesi che Francesco Totti possa recarsi a Buenos Aires per andare a vedere una gara delnon è affatto un'utopia. Lo conferma Nicolas, che afferma: "Non solo Totti, ma in tanti mi hanno chiamato per venire a Buenos Aires a vedere una gara del Boca alla Bombonera".