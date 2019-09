Juventus, Pogba a gennaio? Si può! Ma non in saldo

JUVENTUS POGBA / Pogba al Paris Saint-Germain: era praticamente tutto fatto, come vi abbiamo raccontato con il nostro retroscena esclusivo. Dopo le tante voci su RealMadrid e Juventus, era stato il club parigino a spuntarla alla fine per il centrocampista francese che, poi, è rimasto al ManchesterUnited. Ma probabilmente non a lungo.

Nonostante le indiscrezioni sulla possibile trattativa per il rinnovo, in Inghilterra oggi rilanciano parlando di un addio che potrebbe avvenire già a gennaio, ma non a prezzo di saldo.

Secondo quanto riferisce il britannico 'Daily Mirror' infatti, i 'Red Devils' avrebbero fissato a quota 200 milioni di euro l'asticella per sbloccare la cessione di Pogba a gennaio. La Juventus rimane tra i club che non perdono di vista gli sviluppi relativi al francese, ma attenzione soprattutto al Real che su input del tecnico Zinedine Zidane con ogni probabilità tenterà il nuovo assalto. Più complicata invece in questo momento l'ipotesi Psg che, come in estate, rimane vincolata alla partenza di Neymar.