Calciomercato Milan, asse con la Premier e derby con l'Inter

CALCIOMERCATO MILAN MATIC KESSIE - Il mercato estivo del Milan non ha riservato grandi colpi a causa dei paletti imposti dalla Uefa in tema di fair play finanziario. A gennaio Maldini e Boban proveranno ad invertire la rotta e mettere a segno un acquisto importante che, in ogni caso, dovrà essere subordinato ad una cessione. Il maggiore indiziato ad essere sacrificato in casa rossonera è sempre Franck Kessie, molto corteggiato dai club di Premier League a luglio e agosto, che però ha rifiutato la destinazione inglese.

I tabloid britannici annunciano nuovi assalti nella sessione invernale per il mediano ivoriano, con iled ilin prima fila per l'ex atalantino.

In caso di cessione, secondo le indiscrezioni che arrivano da oltre Manica, il Milan starebbe pensando a Nemanja Matic, per il quale ci sarebbe stato anche un tentativo a vuoto con il Manchester United negli ultimi giorno del calciomercato appena chiuso. Per il 31enne centrocampista serbo si prospetta quindi un derby con l'Inter, che da tempo è sulle sue tracce e che vorrebbe regalare a Conte un altro suo pupillo.