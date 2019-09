Valencia, colpo di scena: salta la panchina di Marcelino, è UFFICIALE

VALENCIA MARCELINO / AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Adesso è UFFICIALE. Il Valencia, tramite i propri canali, ha diramato un comunicato con cui annuncia ufficialmente l'esonero dell'allenatore Marcelino.

ORE 15.00 - Ore di fuoco per il Valencia che dopo una sessione di mercato molto controversa a causa dei contrasti interni tra il proprietario Peter Lim e il corpo tecnico, sta per vivere un clamoroso ribaltone.

Dopo il quarto posto conquistato la scorsa stagione col ritorno in Champions League infatti, il club spagnolo secondo 'Mundo Deportivo' avrebbe deciso di esonerare il tecnicodopo sole tre giornate di campionato e a momenti si attende l'annuncio ufficiale di una decisione già presa, tanto che l'allenamento pomeridiano sarà guidato da Albert, ex tecnico della selezione Under 21. Resta da capire cosa succederà anche con il Ds, che come Marcelino è entrato in rotta di collisione con Lim in sede di calciomercato.