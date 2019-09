MILAN DONNARUMMA / Con un contratto in scadenza nel 2021, il rinnovo di Gigio Donnarumma è certamente un punto chiave da risolvere per il Milan. Prolungare il contratto dell'estremo difensore classe 1999 è certamente la priorità per il club rossonero. La società non può permettersi che il giocatore arrivi ad un anno dalla scadenza nella prossima estate, per cui un rinnovo appare quanto mai prioritario.

Donnarumma non è l'unico nome a cui lavora il Milan nell'ambito dei rinnovi, ma il suo è certamente il primo della lista di Boban e Maldini. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', il portiere è la priorità, ma il Milan chiederà al giocatore un abbassamento dell'ingaggio. La dirigenza proporrà al giocatore un abbassamento dell'ingaggio, dai 6 milioni attuali a 5 milioni l'anno, facendo leva sull'amore del giocatore per il club. Sarà da valutare cosa ne pensa l'agente Mino Raiola, anche se i rapporti con l'attuale gestione sono decisamente diversi rispetto alla precedente.