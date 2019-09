NAPOLI MILIK INFORTUNIO RIENTRO LIVERPOOL / Periodo decisamente complicato per Aradiusz Milik. L'attaccante polacco del Napoli ha vissuto un'estate di voci, soprattutto nella seconda parte del calciomercato in relazione al possibile arrivo di Icardi.

Ad alimentare le indiscrezioni anche l'infortunio che lo tiene ai box da un mese e da cui ancora non ha recuperato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Milik ha già saltato le prime due partite di campionato contro Fiorentina e Juventus, ma il suo rientro sembra stia ulteriormente slittando. Come riporta 'Sky Sport', Ancelotti dovrà con ogni probabilità fare a meno del suo attaccante titolare anche contro la Sampdoria. Non solo, l'ex Ajax dovrebbe tornare in gruppo solo lunedì ed è quindi destinato a dare forfait anche per il debutto in Champions League di martedì prossimo contro il Liverpool. Milik intanto - ancora alle prese con il problema all'adduttore - come si legge sul report ufficiale del Napoli oggi si è allenato in regime differenziato insieme a Insigne e Tonelli. Elmas, Gaetano e Zielinski, invece, sono tornati dalle rispettive nazionali e hanno svolto lavoro completo con il gruppo.

F.I.