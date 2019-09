CALCIOMERCATO POGBA PARIS SAINT GERMAIN / Paul Pogba è stato uno dei nomi-chiave del calciomercato terminato da poco più di una settimana. La Juventus lo considerava una priorità, il suo ritorno avrebbe alzato ancora di più il livello del centrocampo ma le difficoltà sul mercato in uscita hanno ridimensionato le speranze bianconere. Paratici ha detto addio al sogno Pogba ad inizio agosto quando il Manchester United poco prima della chiusura del mercato inglese ha rifiutato Matuidi, Mandzukic e Dybala per il centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, Pogba-Psg: il retroscena

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , ilnon ha mai soddisfatto le richieste del Manchester United, che chiedeva 160 milioni di euro, e dell'entourage del giocatore guidato da Minoha offerto 90 milioni allo United e un ingaggio da 15 milioni a stagione al giocatore che, invece, chiedeva un nuovo contratto da 20 milioni ad annata.

Il Paris Saint Germain, invece, è stato veramente ad un passo da Pogba, c'era già l'accordo tra le parti. E' stato il mancato passaggio di Neymar al Barcellona a far saltare l'operazione Pogba. Leonardo aveva già l'accordo con il Manchester United, pronto ad incassare 150 milioni di euro, mentre con Raiola c'era l'intesa per un ingaggio di 25 milioni di euro a stagione. Il no di Dembelè al Psg nell'affare Neymar ha fatto saltare un intreccio di mercato di grandissimo respiro internazionale.