JUVENTUS FIORENTINA FORMAZIONE / Anche nell'insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina, sarà Cristiano Ronaldo a guidare l'attacco della Juventus. Niente riposo per il fuoriclasse portoghese, impiegato in entrambe le partite del Portogallo e autore di 5 reti tra Serbia e Lituania, con il poker da record realizzato ieri sera a Vilnius. Maurizio Sarri - che ieri è tornato a dirigere interamente l'allenamento alla Continassa e vicino all'idoneità per essere a bordocampo sabato al 'Franchi' - confermerà il tridente esibito nelle prime due uscite di campionato, con Higuain e Douglas Costa a completare il tridente offensivo insieme a 'CR7'.

Nuova esclusione in vista per, destinato alla terza panchina consecutiva.

Più incertezza invece negli altri reparti, ad iniziare dal centrocampo. Pjanic e Khedira sono favoriti per una maglia da titolare, mentre come interno sinistro Rabiot insidia il connazionale Matuidi. Davanti a Szczesny, visto anche l'impegno in Champions League della prossima settimana a Madrid contro l'Atletico, non è da scartare l'esordio dal 1' di Demiral al fianco di Bonucci, con de Ligt che parte comunque in vantaggio sul turco ex Sassuolo. Danilo si candida a partire dal 1' sulla fascia destra, a sinistra invece Sarri potrebbe anche optare per un turno di riposo per Alex Sandro (che tornerà a Torino solo domani dagli impegni con il Brasile) dirottando Cuadrado o lo stesso ex City sulla corsia mancina.