CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Nonostante il calciomercato sia finito quasi da due settimane, le voci su James Rodriguez continuano a farla da padrone, soprattutto in Spagna.

Come è noto, l'unico club italiano che ha presentato offerte ufficiali per il colombiano è stato il, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica anche un'altra squadra italiana avrebbe potuto tentare l'affondo.

Stando a 'Don Balon', infatti, durante l'estate Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato l'ex Bayern Monaco per parlargli dell'ipotesi Juventus e della possibilità di avere un maggior minutaggio in bianconero, ma a queste chiacchierate private non ha mai fatto seguito un contatto ufficiale da parte del club. Ragion per cui James avrebbe deciso di non raccogliere l'invito di Cr7 e di provare a convincere Zinedine Zidane a concedergli più spazio.