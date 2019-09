CALCIOMERCATO TORINO RINNOVO BONIFAZI / Dopo l'ottima stagione alla Spal, Bonifazi è tornato a Torino per restarci.

Nonostante le voci di mercato della sessione estiva, infatti, il centrale difensivo è rimasto nel gruppo dicon l'obiettivo di scalare posizioni e continuare la sua ascesa: clicca qui per restare aggiornato. Per lui, inoltre, come svela 'Tuttosport', a breve sarebbe prevista la firma sul nuovo contratto fino al 2024 con relativo aumento dell'ingaggio. Dopoe altri elementi importanti della rosa, quindi,è pronto a blindare un altro potenziale talento.