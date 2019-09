INTER LAUTARO MARTINEZ ARGENTINA / Arrivano ottime notizie per l'Inter dal Sudamerica. Nella notte Lautaro Martinez è stato l'autentico trascinatore dell'Argentina nell'amichevole contro il Messico, stravinta per 4-0 dalla selezione Albiceleste. Il 'Toro' in grande spolvero e autore di una tripletta nel poker con cui la squadra di Scaloni ha travolto i messicani.

Il numero 10 interista si è anche guadagnato un rigore, trasformato poi da Paredes. Lautaro Martinez, in ballottaggio con Alexis, si candida così prepotentemente per una maglia da titolare al fianco dinell'anticipo di sabato contro l'Udinese, anche sedovrà valutare le sue condizioni visto che il giovane attaccante tornerà ad allenarsi alla Pinetina solo nella giornata di giovedì.